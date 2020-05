Katrijn Jacobs vereeuwigt sage Ros Beiaard in prentenboek: “Liefde voor het Paard delen met jong en oud” Nele Dooms

28 mei 2020

11u33 0 Dendermonde Er is een nieuw, bijzonder prentenboek uit in Dendermonde. En dat draait, hoe kan het ook anders, rond het Ros Beiaard. Illustratrice Katrijn Jacobs uit Dendermonde, vereeuwigt de eeuwenoude sage in haar tekeningen. “Want er is toch niets mooiers dan de liefde voor het paard delen met jong en oud”, zegt ze.

Katrijn Jacobs raakte als kind al in de ban van het Ros Beiaard. “De vonk sloeg over toen ik negen jaar was”, zegt ze. “Ik groeide op in Zele, maar de juf in het derde leerjaar leerde ons daar het Ros Beiaardlied aan. Ik was direct mee. Ik hield van de cadans, het ritme en het verhaal dat erin verteld werd. Sinds dan zat het Ros Beiaard in mijn hart, maar het kreeg nog extra vorm jaren later. Als leerkracht Beeld in een middelbare school in Dendermonde kreeg ik in 2010 de vraag van het stadsbestuur om een creatief project rond het Ros Beiaard uit te werken. Ik ging natuurlijk enthousiast aan de slag met mijn leerlingen. Gevolg was dat ik nog meer in de ban raakte van dat Dendermondse paard.”

Toen Jacobs in 2010 het Ros Beiaard door de Dendermondse straten zag lopen, nam ze de beslissing om ooit een prentenboek te maken over dat aloude ridderverhaal. Het duurde even voor dat idee concreet vorm kreeg, maar in 2018 zette Katrijn zich aan het werk.

“Door de sage verschillende keren opnieuw te lezen, kwamen er steeds meer beelden voor mij tevoorschijn”, zegt ze. “Ruwe schetsen kregen meer detail en er kwam zelfs tekst uit mijn pen. Resultaat is dat het echt mijn versie van het verhaal geworden is, in woord en beeld. Ik koos voor een bijzondere, uitgepuurde stijl. Elke tekening is haast een kunstwerk op zichzelf. Daardoor kan elke leeftijd genieten van de beelden en het boek.”

Katrijn hoopt dat jong en oud een unieke belevenis hebben aan haar prentenboek. “Net zoals in Dendermonde echt elke generatie zot van liefde is voor het Ros Beiaard”, zegt ze.

Het prentenboek ‘t Ros Beiaard wordt uitgegeven bij Matador en verschijnt op 200 exemplaren. Elke boekje wordt genummerd, gesigneerd en aan huis geleverd. Zo moet het een collector’s item worden. Info en bestellen: https://matadoruitgeverij.be.