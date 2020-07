Katje Sam weer thuis na omzwerving langs Vleeshuismuseum Nele Dooms

15 juli 2020

15u17 2 Dendermonde Het Het katje dat dinsdag dapper het Vleeshuismuseum aan de Grote Markt in Dendermonde verkende , is weer terecht. “Sam trekt er nogal graag op uit”, laat baasje Eveline Gertner weten.

Het Vleeshuismuseum van Dendermonde kreeg dinsdagnamiddag een unieke bezoeker over de vloer. Een wit-zwart poesje was er binnen gewandeld en liet zich duidelijk niet afschrikken door allerlei museumattributen zoals een Knaptand. Omdat de mensen van de Stedelijke Musea geen flauw idee hadden waar het poesje vandaan kwam, plaatsten ze een oproep op Facebook om de eigenaars te vinden. Ondertussen zwierf het katje een beetje rond aan het museum en op de Grote Markt.

Het dier blijkt echter alweer terecht. De thuis van het katje bevindt zich in de Ridderstraat te zijn. “Sam trekt er nu eenmaal graag eens op uit en wandelt al eens graag over de Grote Markt vlakbij onze woning”, laat baasje Eveline Gertner weten. “Maar dit katertje heeft dus wel degelijk een thuis. Het is geen zwerfpoes.”