Katje Nellie reist per ongeluk mee met marktwagen van buren en is nu spoorloos: wie helpt zoeken? Nele Dooms

17 januari 2020

10u22 0 Dendermonde Wanhoop bij het gezin van Vanessa De Brandt. Daar zijn ze radeloos op zoek naar hun katje Nellie, acht jaar oud. Het diertje was ongemerkt in een marktwagen van de buren gekropen en zo van Affligem naar Dendermonde gereisd. Daar liep het weg en sindsdien is het dier spoorloos. “We hopen echt dat iedereen helpt zoeken”, zegt Vanessa. “We zijn zo dol op Nellie. We willen haar weer thuis.”

De zoektocht van Vanessa De Brandt, echtgenoot Kurt en zoon Celle naar poes Nellie is ondertussen een week bezig en de vrouw trekt nu alle registers open om het dier terug te vinden met een grote oproep. “Het laatst hebben we Nellie gezien vorige vrijdag”, vertelt ze. “We waren niet meteen ongerust, want ze durfde al eens langer dan een dag van huis blijven. Zo gaat dat nu eenmaal met katten. Maar na twee dagen begon ik me zorgen te maken. Ik trok de straat op, naar de buren, om overal wat te gaan roepen. Maar elke reactie bleef uit.”

Markt

Toen De Brandt, die in Affligem woont, tijdens haar zoektocht de buurvrouw, die marktkraamster is, tegen het lijf liep, vielen puzzelstukjes in elkaar. “Ik vertelde haar dat Nellie verdwenen was en vroeg om mee uit te kijken naar haar”, klinkt het. “Toen de buurvrouw dat aan haar broer, waar ze samen mee naar markten gaat, vertelde, bleek dat hij onze Nellie gezien had in... Dendermonde.”

Bleek dat Nellie zich in de marktwagen, die doorgaans in een grote garage rechtover de woning van Vanessa geparkeerd staat, verstopt had. Daarmee was ze maandagochtend van in Affligem mee naar Dendermonde, voor de wekelijkse maandagmarkt daar, gereden. Toen de marktkramers daar hun wagen aan het open stellen waren, hadden ze vastgesteld dat er plots een kat voor de voeten sprong. Het diertje was meteen weggelopen. “Er moet dus in Dendermonde naar haar uitgekeken worden”, zegt Vanessa. “We hopen echt dat zoveel mogelijk mensen daar dat doen. Want we willen Nellie zo graag weer bij ons thuis.”

Slapeloze nachten

Het gezin is er het hart van in dat hun favoriete huisdier verdwenen is. “We zijn enorme dierenvrienden en houden erg van beestjes”, zegt Vanessa. “We zijn ontzettend verdrietig dat onze kleine, lieve Nellie nu ergens ronddwaalt, zonder een dak boven het hoofd, zonder eten. Het levert ons slapeloze nachten op. Nellie is ons zeer dierbaar. We wilden zo graag een ros katje en waren erg blij toen we haar als kitten in huis konden nemen. Ik kreeg een heel sterke band met haar. Ze slaapt ‘s nachts bij mij, kruipt op mijn schoot in de zetel en ontmoet me elke dag als ik thuiskom van het werk. We missen haar enorm.”

Het gezin is alle dagen op zoek. “We hebben ook al verschillende asielen en opvangen gecontacteerd, maar jammer genoeg zonder resultaat”, klinkt het. “Dendermonde is ook zo groot, het is zoeken naar een speld in een hooiberg. Vandaar onze oproep om hulp.”

Wie Nellie, een rosse kat, ziet, kan contact opnemen met Vanessa via 0475/73.09.06. Ze werd het laatst gezien aan de rotonde van de Brusselsestraat toen ze richting stadspark en station liep.