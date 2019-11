Kat reist 72 kilometer mee met vrachtwagen en komt terecht in Dendermonde Koen Baten

08 november 2019

15u48 6 Dendermonde Een kat heeft vrijdag een opmerkelijke reis afgelegd. Een bestuurder merkte het beestje ‘s ochtends op ter hoogte van de fabriek van luierfabrikant Ontex in Buggenhout. De man kon de kat vangen en bracht het beest naar de politie in Dendermonde.

Na een onderzoek en het bekijken van de chip bleek dat de kat afkomstig was uit Nijvel. Het diertje was daar waarschijnlijk in een vrachtwagen gekropen en ging mee op reis, om zo in Dendermonde uit te komen. Goed voor een trip van 72 kilometer.

De kat voelde zich meteen thuis bij de politie, maar de eigenaar werd toch verwittigd. “Hij kwam vanuit Nijvel zijn huisdier halen en was enorm verbaasd”, zegt korpschef Patrick Feys.

De politie benadrukt meteen ook het belang van een chip. “Op deze manier hebben we de eigenaar eenvoudig kunnen terugvinden”, klinkt het.