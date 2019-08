Kastelse vrienden drinken paar pintjes op Katuit en twijfelen of ze nog mogen rijden met auto: Beide jongeren beslissen om te voet naar huis te stappen en krijgen lift van korpschef Koen Baten

30 augustus 2019

17u51 0 Dendermonde Twee jongeren uit Kastel hebben een lift naar huis gekregen van de politie van Dendermonde nadat de bestuurder twijfelde of hij nog wel met de wagen mocht rijden. Tijdens de traditionele reuzenommegang in Dendermonde had hij namelijk enkele pintjes gedronken met zijn kameraad, maar ze waren wel met de wagen naar Dendermonde gekomen. Uit twijfel zijn de jongemannen dan maar te voet naar huis beginnen wandelen.

Onderweg probeerden ze een lift te versieren van een vriendelijke bestuurder. De korpschef van Dendermonde merkte de jongeren wandelend op aan het Grootzand te Grembergen. “Rond half twee waren ze aan het wandeling richting Kastel en zeiden ze dat ze niet meer wisten of ze nog mochten rijden. Deze jongens hebben hun verantwoordelijkheid genomen en daarom heb ik beloond met een lift naar huis”, aldus korpschef Patrick Feys.

De actie van de twee jongemannen stond in schril contrast met de vaststellingen die de politie vanmiddag deed. “Vanmiddag betrapten we vier bestuurders onder invloed", zegt Feys. Drie chauffeurs waren onder invloed van alcohol, een bestuurder reed onder invloed van drugs. Er werd ook nog een bestuurder betrapt met een verkeerd rijbewijs. De korpschef juicht de beslissing van de jonge bestuurders toe. “Drinken en rijden gaan niet samen, dus voorzie altijd een Bob, of een ander plan zoals deze jongeren", klinkt het.