Kasteelstraat wordt fietsstraat Nele Dooms

20 december 2019

11u22 38 Dendermonde De Kasteelstraat wordt een fietsstraat. Dat heeft het schepencollege van Dendermonde beslist. Hiermee krijgt het stadscentrum een tweede fietsstraat. De signalisatie wordt binnen afzienbare tijd aangebracht.

Van de Kasteelstraat een fietsstraat maken, heeft één doel: fietsers de kans geven om vanop de Noordlaan ongehinderd de stad binnen te rijden. In een fietsstraat hebben fietsers altijd voorrang en moet het autoverkeer achter hen blijven rijden. Er geldt ook een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. Met de ingreep moeten de fietsers meer ademruimte krijgen. “De Kasteelstraat is een bovenlokale functionele fietsroute, maar fietsers kregen er tot nu toe niet veel aandacht”, zegt Meremans. “Deze maatregel moet daar verandering in brengen. Dit is een positieve zaak voor de vele scholieren die de stad binnen rijden op weg naar school en voor toekomstige bezoekers van de Groene Dender, eens de parking Gedempte Dender aan de Kasteelstraat in die zin is heraangelegd.”

Hoewel de straat al langer dan vandaag eenrichtingsverkeer kent, bleken er bovendien toch nog regelmatig bestuurders die in de tegengestelde richting naar de Noordlaan reden. Dat zorgde voor gevaarlijke toestanden. “Daarom willen we de toestand nu duidelijker maken, door op het wegdek het fietspad in de tegenrichting met verf te markeren”, zegt schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Tussen het fietspad en de rijweg voor auto’s zal bovendien een volle witte lijn de rand van de rijweg aanduiden.”