Kapster Sofie van Bobhead trekt met Kleurmobiel rond: “Geen grijze coronaduiven” Nele Dooms

17 maart 2020

15u58 24 Dendermonde Onder het motto “ondanks corona moeten er geen grijze duiven rondlopen”, is kapster Sofie Schrauwen van kapsalon Bobhead uit Sint-Gillis-Dendermonde gestart met de Kleurmobiel. Daarmee rijdt ze rond om geïnteresseerden professionele pakketten om hun haar te kleuren af te leveren. In een filmpje toont ze hoe het moet.

Sofie Schrauwen twijfelde niet vorige week toen de federale overheid de eerste drastische maatregelen in het kader van de coronacrisis oplegde. Uit eigen beweging deed ze meteen de deuren van haar kapsalon Bobhead, vlakbij de kerk van Sint-Gillis, dicht. “Ik vond dat het enige juiste om te doen”, zegt ze. “Ik wil mijn personeel niet blootstellen aan mogelijke besmetting met corona en ook de klanten beschermen. Ik vond dat ik op dat vlak, als groot salon, het goede voorbeeld moest geven.”

Overspoeld met vragen

Maar sinds de sluiting wordt Sofie wel overspoeld met vragen van klanten rond haarkleuringen. “Niemand wil er natuurlijk als een grijze duif bijlopen”, zegt ze. “Dus ging ik op zoek naar een manier om de dames hun haar gekleurd te houden, zonder fysiek contact. Het resultaat is de kleurmobiel. Ik rij er mee rond van de ene geïnteresseerde naar de andere en lever de nodige pakketten af.”

Die pakketten zijn samengesteld uit handschoenen, kapmantel en de juiste samenstelling van haarkleuringen. Sofie mixt de juiste formule en zet het pakket aan de voordeur. De klant neemt het in huis en verft zelf haar haar. Betalen gebeurt via overschrijving. In een videofilmpje toont Sofie stap voor stap hoe kleuren moet.

“Zo houden we het allemaal veilig en blijft iedereen er toch frist bijlopen”, zegt Sofie. “Ik haal ook alles uit de kast om ervoor te zorgen dat het kapsalon ook na deze crisis kan blijven draaien, mét behoud van vijftien werknemers. Evident is dat niet, maar we vechten ervoor.”