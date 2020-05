Kapsalon Modjoo draait direct op volle toeren: “Enorme vraag naar haarkleuringen. Iedereen wil komaf maken met die vreselijke uitgroei” Nele Dooms

18 mei 2020

16u51 3 Dendermonde En of ze blij zijn bij kapsalon Modjoo aan de Sint-Gillislaan in Dendermonde dat er weer klanten over vloer mogen komen. Alles is er in het werk gesteld om de grote drukte die er nu is in de meest veilige banen te leiden. Om coronaproof te werken is bij Modjoo zelfs een extra ruimte in gebruik genomen. “Iedereen wil komaf maken met zijn uitgroei en wij zijn zo blij als een kind dat zijn eerste communie doet”, zegt Jersy Teugels.

Acht weken werkloos thuis zitten, dat is genoeg geweest voor de kapsters die bij Modjoo in Sint-Gillis-Dendermonde actief zijn. Iedereen is er maandagochtend dan ook gezwind ingevlogen om de eerste klanten met een afspraak te verzorgen en van een frisse, nieuwe snit te voorzien. “Het is een stormloop, de telefoon blijft rinkelen om afspraken te boeken”, zegt Jersy Teugels, hoofd van kapsalon Modjoo. “Vooral de kleuringen staan hoog op de agenda. Iedereen wil zo snel mogelijk van die vreselijke uitgroei af.”

Werken ze anders verschillende dagen in de week zonder afspraak bij Modjoo, dan kunnen klanten nu alleen mét een afspraak langs komen. “Kan ook niet anders in deze coronatijd. We houden ons hier strikt aan alle opgelegde richtlijnen en afspraken”, zegt Modjoo. “We proberen binnen dat kader zoveel mogelijk klanten te helpen. Mijn grootste zorg was om al mijn kapsters zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, zodat ze weer een inkomen hebben. Er zijn er al vijf terug gestart, tegen het weekend zijn ze dat alle zeven. En daar ben ik heel blij om.”

Lege ruimte ingenomen

Om zoveel mogelijk klanten te kunnen bedienen, werd een leegstaande ruimte naast het kapsalon in gebruik genomen. “Dat is eigenlijk een duplex-flat, die te koop staat”, vertelt Jersey. “Momenteel stond die ruimte dus leeg. De eigenaar bood aan om ze te gebruiken, gratis. Ik ben daar zo dankbaar voor. In allerijl werd het daar ingericht als pop-up, met twee wasbakken, stoelen en ruimte om te wachten. Zo zitten we meteen veel ruimer. En het is er nog gezellig op de koop toe! Er komen in het kapsalon zelf tegen het weekend ook extra plexi schermen tussen alle stoelen, zodat we elke ruimte kunnen gebruiken.”

Kapsters dragen een mondmasker bij het kappen, maar dat wordt ook van de klanten verwacht. De koffie en tijdschriften voor tijdens het wachten worden achterwege gelaten. Maar niemand die er om maalt. “Klanten brengen zelf een flesje water mee en niemand die zeurt”, stelt Jersy vast. “In tegendeel, iedereen is gewoon blij dat ze weer naar de kapper kunnen. We merken bij de klanten veel begrip en discipline. De dankbaarheid is zelfs zo groot dat ik al een boeket bloemen mocht ontvangen. Dat doet deugd.”

Jersy verwacht dat zeker nog een tweetal maanden nodig is om de grootste drukte van klanten die dringend een kapbeurt nodig hebben weg te werken. “Laat ons dus vooral hopen dat de cijfers rond de coronacrisis gunstig blijven, of we zijn voor we het weten weer terug bij af”, klinkt het.