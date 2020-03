Kamelen op sportcampus?! Circus Barones strijkt er noodgedwongen neer Nele Dooms

25 maart 2020

17u32 6 Dendermonde Wie wat frisse lucht opsnuift in de buurt van de sporthal van Sint-Gillis, hoeft niet te denken dat hij waanbeelden krijgt. Er lopen inderdaad drie kamelen op de sportsite. Die zijn van Circus Barones. De circusartiesten moesten hun tournee onderbreken en zochten noodgedwongen een terrein om neer te strijken. Dat kregen ze op de parking aan de sporthal. Daar liggen toch alle activiteiten stil.

Op het grasplein naast het skateparkje op de sportsite aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis lopen drie kamelen rustig te grazen. Vlakbij, beneden op de parking, oefent een circusartieste haar jongleertrucs. Een andere is in de weer om haar routine in koorddansen niet te verliezen. Het gebeurt tussen de campers waar de artiesten van Circus Barones normaal mee rondtrekken en in leven en slapen. Hier en daar zitten ook wat geitjes en poezen.

Thuisbasis te klein

“Het is misschien een vreemd zicht momenteel, maar deze mensen zaten in nood”, legt burgemeester Piet Buyse (CD&V) uit. “Halsoverkop moest hun tournee naar aanleiding van de coronacrisis afgebroken worden, maar ze hadden nergens een plaats om te verblijven in afwachting van betere tijden. Ze vroegen Dendermonde om hulp en we waren bereid een oplossing te bieden. Natuurlijk wel met het nodige respect voor alle regels die in deze coronatijden gelden.”

Dat beaamt circusdirecteur Richard Korittnig. “We zaten in Turnhout om er shows te brengen, toen de maatregelen om het coronavirus te bestrijden werden ingevoerd”, vertelt hij. “De shows werden natuurlijk meteen afgelast, maar we moesten van het stadsbestuur daar ook meteen vertrekken. Probleem is dat we geen eigen stek hebben waar we in volle circusseizoen met de hele bezetting van 20 artiesten kunnen verblijven. Als het seizoen stilligt en diverse artiesten naar huis zijn, hebben we voldoende ruimte in onze thuisbasis aan de Fabrieksstraat in Baasrode. Maar nu kan dit niet. Gelukkig kregen we al vijf minuten na ons noodtelefoontje aan de stad Dendermonde positief antwoord dat we aan de sporthal konden verblijven. We zijn daar heel dankbaar voor.”

Klusjes uitvoeren

De coronacrisis valt ook de circusartiesten zwaar. Het voorjaar is doorgaans het topmoment van het circusseizoen. Circus Barones had de komende weken nog shows in zowat heel Vlaanderen. “Maar het zal wachten zijn op betere tijden”, zegt Korttnig. “We gaan daar niet over klagen, iedereen zit in hetzelfde schuitje. We maken van de gedwongen rustpauze gebruik om allerlei klusjes op te knappen die er tijdens een tournee niet van komen: onderhoud van materiaal, schilderwerken, opknappen van onze wagens, enzovoort. Het is er de moment voor en hele dagen stilzitten is ook maar niets.”