Kalleke Step klaar voor Rosse Buurtenparade: reuzenversie zet met succes eerste passen Nele Dooms

02 maart 2020

12u01 3 Dendermonde Een reusachtige marionet, dat is het nieuwe Kalleke Step van Grembergen. Enkele creatievelingen van Poppentheater Kalleke Step gingen aan de slag om een reuzenversie van de Dendermondse pop te maken. En die is meer dan geslaagd. Reus Kalleke Step zette zopas zijn eerste passen. Op nog wat kleine details na is de reuzenpop aan touwtjes helemaal klaar voor de Rosse Buurtenparade, die exact een maand voor de Ros Beiaardommegang zal plaatsvinden.

In aanloop van de Rosse Buurtenparade op zondag 26 april zijn inwoners en verenigingen in de deelgemeenten en verschillende wijken van Dendermonde overal erg druk in de weer om hun eigen aandeel voor deze stoet klaar te krijgen. Bedoeling van het gebeuren is dat elke deelgemeente en wijk met zijn eigen typische folklore op de proppen komt. De Rosse Buurten moet iedereen warm maken voor het grote werk van de Ros Beiaardommegang op 24 mei en een ode zijn aan het geliefde Dendermondse Peird.

Ook in Grembergen laten ze zich niet onbetuigd voor dit gebeuren. Een reusachtige versie van Kalleke Step, al decennia lang boegbeeld van het Dendermondse poppentheater, is het resultaat. Het idee om Kalleke in een reus te gieten, komt van Rutger Dierickx, kleinzoon van Gust Dierickx. Die was ooit bedenker en oprichter van het poppentheater Kalleke Step. “We wisten dat er een grote kop van Kalleke Step op de zolder van ons lokaal aan de Sint-Elooistraat lag”, zegt Rutger. “Die werd gemaakt in 1976. Om het gevaarte van de zolder te krijgen, moest er zelfs een stuk plafond weggebroken worden.”

Centimeter groter dan Ros Beiaard

Rutger kreeg hulp van Toon Van Cauwenberg, Pauline Verbeeck, Hugo Van Cauwenberg, Jan-Emmanuel Bruynincx en Chantal de Poorter om de grote Kalleke Step vorm te geven. Inspiratie haalden ze daarvoor bij de gigantische mobiele installaties en bewegende poppen die te zien zijn tijdens bijvoorbeeld het straattheaterfestival in Antwerpen. Met resultaat, want de eerste stappen zijn, onder begeleiding van de vendeliers en trommelaars van Reynout, succesvol gezet. “Op nog wat schilderwerk aan de kop en de handen van Kalleke na is onze reus nu helemaal af”, zegt Rutger.

Kalleke Step is 4,40 meter hoog, de stelling waar hij aan bevestigd is 5,7 meter hoog. “Maar we zetten er nog een pluimpje van 11 centimeter op”, zegt Toon Van Cauwenberg. “Op die manier is onze Kalleke toch één centimeter groter dan het Ros Beiaard. En daar kunnen we best fier op zijn. We kijken er al naar uit om onze pop in de Rosse Buurtenstoet te zien blinken. In de toekomst willen we met deze Kalleke ook graag deelnemen aan de jaarlijkse reuzenstoet van Grembergen. En de kans bestaat dat we er ook onze opwachting mee maken tijdens het straattheaterfestival Boulevart in Dendermonde in september.”