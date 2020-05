Kadaver gedumpt in vuilniszak in beek Koen Baten

16 mei 2020

16u24 0 Dendermonde Een wandelaarster merkte deze ochtend in Grembergen een plastieken zak op in de gracht. Toen ze dichter bij ging kijken merkte ze de huid op van een dier, mogelijk gaat het om een kadaver van een schaap dat daar gedumpt werd.

De plastieken zakken werden deze ochtend rond 10.00 uur gevonden in de buurt van de Hamsesteenweg door een bewoonster die er aan het wandelen was. De vrouw was erg geschrokken en kon maar weinig begrip opbrengen voor het gedumpte kadaver of kadavers. Om welk dier het net gaat is niet duidelijk. De politie van Dendermonde werd verwittigd en kwam ter plaatse de vaststellingen doen. Ook de stad is al op de hoogte.