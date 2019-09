Kaatsclub serveert mosselen Nele Dooms

30 september 2019

De Kaatsclub VA van Baasrode organiseert dit weekend haar eetfestijn. Dan staan er mosselen op het menu. Wie wil, kan ook gebraden kip verkrijgen. Voor kinderen zijn er curryworsten. Het mosselfestijn vindt plaats op zaterdag 5 oktober, van 17.30 tot 21.30 uur, en op zondag 6 oktober, van 11.30 tot 15 uur. Een portie mosselen kost 20 euro, kip 12 euro en curryworsten 8 euro. De tafels staan gedekt in de kantine van de Kaatsclub, aan de Molenberg in Baasrode. Iedereen is er welkom.