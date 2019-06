Kaatsclub nodigt uit op eetfestijn Nele Dooms

24 juni 2019

De Kaatsclub van Baasrode organiseert aanstaande weekend haar jaarlijkse eetfestijn. Op het menu staan varkenshaasje met provençaalse saus of champignonsaus, tomaat-garnaal en stoofpotje van gevogelte. Er zijn ook curryworsten voor de kinderen. Afsluiten kan met een dame blanche, coupe fruit of kinderijsje. Het eetfestijn vindt plaats op zaterdag 29 juni, van 17.30 tot 21.30 uur, en op zondag 30 juni, van 11.30 tot 14.30 uur. Liefhebbers zijn welkom in de kantine van de kaatsclub, aan de Molenberg in Baasrode.