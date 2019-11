Kaatje op bezoek in gemeenteschool De Schakel Nele Dooms

26 november 2019

15u18 2 Dendermonde De peuters en kindjes van de eerste kleuterklas van de gemeentelijke basisschool De Schakel uit Baasrode kregen dinsdag Kaatje, gekend van het gelijknamige programma op de kinder- en jongerenzender Ketnet, op bezoek. Dat hadden de kinderen te danken aan een wedstrijd rond de verjaardag van Kaatje.

Een verjaardagskroon maken, cadeautjes versieren, vuurwerk afsteken, dansen en zelfs een heuse polonaise. De kinderen van De Schakel toonden in een leuk filmpje hoe een verjaardag moet gevierd worden. “Dat filmpje viel duidelijk in de smaak bij Kaatje, want we wonnen de wedstrijd”, zegt directeur Bjorn Verheyden. “Daardoor is het nu groot feest in de school.”

De peuters en kleuters waren alvast dolenthousiast met de televisiefiguur op bezoek. Kaatje moest honderduit knuffelen. Daarna volgde natuurlijk een groot verjaardagsfeest, met Kaatje als eregast. “We studeerden allerlei liedjes en dansjes in om Kaatje te verwennen”, klinkt het. “En als aandenken kan Kaatje een reeks mooie tekeningen mee naar huis nemen.”