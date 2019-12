Kaarsjes aan De Kroon voor overleden kindjes Nele Dooms

02 december 2019

Ook in Dendermonde zal de jaarlijkse Wereldlichtjesdag niet onopgemerkt voorbij gaan. Op deze dag gaan over de hele wereld kaarsjes en lichtjes branden ter nagedachtenis van overleden kinderen. Met het initiatief willen deelnemers alle ouders, familieleden en vrienden van een overleden kind een hart onder de riem steken. De Wereldlichtjesdag vindt dit jaar plaats op zondag 8 december. In Dendermonde vindt dit plaats aan het herdenkingsmonument op campus De Kroon, aan de Kroonveldlaan in Dendermonde. De plechtigheid start om 18.30 uur. Om 19 uur steken alle aanwezigen de kaarsjes aan. Daarna kunnen ze napraten bij een hartverwarmend drankje. Iedereen is hierop welkom. Inwoners kunnen ook thuis een kaarsje aan de voordeur of voor het raam plaatsen en daarvan een foto delen op sociale media. Hiervoor zijn speciaal kaarsje af te halen in het Huis van het Kind De Kroon.