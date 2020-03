Juwelier Saffier viert twintigjarig bestaan met geluksbrenger voor Vier Heemskinderen en Ros Beiaard-juweel voor mama Nancy Nele Dooms

02 maart 2020

13u51 2 Dendermonde Een geluksbrenger in de vorm van een Ros Beiaard-muntsleutelhanger voor de Vier Heemskinderen en een uniek Ros Beiaard-juweel voor de mama van de broers Cassiman. Met dat gebaar viert juwelier Saffier van Dendermonde het twintigjarig bestaan van de zaak aan de Oude Vest. “De ommegangen en de juwelierszaak zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, zegt Mia Meskens.

Twintig jaar juwelier Saffier, dat is goed voor drie Ros Beiaardommegangen. “Bij die in 2000 openden we voor het eerst de deuren”, zegt Mia Meskens. “Dat maakt dat we elke tien jaar, bij een nieuwe ommegang, ons jubileum vieren. Op de openingsdag in 2000 was het een stormloop van klanten, omdat ik toen een gouden Ros Beiaard-hangertje weggaf. Daarna heb ik er bij elke ommegang een gewoonte van gemaakt om telkens opnieuw een uniek juweel uit te brengen.”

Deze keer bedacht Mia een sleutelhanger met een munt aan, die kan dienen om in winkelkarretjes te steken. Daarop staat het beeld van het Ros Beiaard. Er hoort ook een schuifpuzzel met een Ros Beiaard-tekening van de hand van Dendermonds cartoonist Jo Spanoghe bij. “Je mag het gerust collectors items noemen en ze worden in beperkte oplage gedrukt”, zegt Meskens.” Wie er eentje wil, moet dus snel zijn.”

Moeder in bloemetjes gezet

De broers Maarten, Wout, Stan en Lander Cassiman, aangesteld als Vier Heemskinderen, zijn alvast zeker van een exemplaar, want zij kregen die overhandigd in de juwelierszaak. Voor hun mama Nancy ontwierp Mia een bijzonder Ros Beiaard-juweel. Het is een sierlijk hangertje dat het Ros uitbeeldt. “De mama verdient ook eens iets”, meent Mia. “Zij heeft als eerste de kinderen gedragen, die nu door ons Ros gedragen zullen worden als vier stoere ridders. Daar komt ook voor deze mama veel bij kijken en dus mag ze ook eens in de bloemetjes gezet worden.”

Mia Meskens houdt als edelsmid ook een typisch Dendermondse ambacht in leven. “Onze stad is niet alleen bekend voor zijn Ros Beiaard, maar was sinds de 16de eeuw ook toonaangevend in de edelsmeedkunst, een kunstambacht uit het Vlaamse Erfgoed”, weet Meskens. “In 2000 kreeg ik als eerste in Dendermonde sinds 1860 een eigen meesterstempel. Daar ben ik erg fier op. Natuur én het Ros zijn mijn inspiratiebronnen. Daardoor heb ik in de zaak een volledig zelf ontworpen Ros Beiaard-collectie, die naast een dasspeld en koffielepel onder andere ook nog oorringen en verschillende hangers telt.”