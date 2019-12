Juwelier Grandjean schenkt hangertje Ros Beiaard aan Vier Heemskinderen Nele Dooms

19 december 2019

08u24 0 Dendermonde De Vier Heemskinderen Maarten, Wout, Stan en Lander Cassiman zijn voortaan een juweel rijker. Dat hebben ze te danken aan de juwelier Grandjean uit de Brusselsestraat in Dendermonde. Die is zo zot van het Ros Beiaard, dat deze folklore hem inspiratie te over geeft om er juwelen rond te ontwerpen.

Tien jaar geleden, voor de Ros Beiaardommegang van 2010 ontwierp Bruno Grandjean al eens een kunstobject van het Ros Beiaard, een pronkstuk met briljanten en robijnen. Het Ros met heemskinderen op de rug, vlag en schilden in rood en witte kleuren incluis, werd gemaakt van wit, geel en roos goud. Grandjean is dan ook uurwerkmaker en goudsmid én gepassioneerd door het Ros Beiaard.

“Voor deze nieuwe editie van de tienjaarlijkse ommegang in 2020, vond ik het tijd om ook de vier Heemskinderen eens in de kijker te zetten”, zegt hij. Daarom nodigde hij de vier broers uit in zijn zaak. Ze kregen er een zilveren hangertje met beeltenis van het Ros Beiaard cadeau. Voor mama Nancy was er een exclusieve shopping bag. “Daarmee hebben deze jongens van ons al een mooi kerstcadeau gekregen”, zegt Grandjean. “Overigens zijn er in onze zaak nog wel andere mooie spullen van het Ros Beiaard te vinden die als eindejaarsgeschenk kunnen dienen. Zo zijn er bijvoorbeeld manchetknopen en sleutelhangers. Nieuw ontwierp ik ook een modern ogend, gestileerd Ros Beiaard, te verkrijgen in mat of blinkend goud, klein of groot, met of zonder diamant.”

Grandjean kan alvast niet wachten tot het 24 mei 2020 is, de dag van de Ros Beiaardommegang. “Ik hou van de folklore er rond, die alle mensen van eender welke rang of stand samenbrengt”, besluit hij. De Vier Heemskinderen beloofden hem alvast het hangertje op die bijzondere dag zeker te dragen.