Juventusfeesten met veel muziek

04 juli 2019

Voetbalclub FC Juventus van Schoonaarde organiseert dit weekend haar jaarlijkse Juventusfeesten. Het feestweekend is na meer dan vijftig jaar uitgegroeid tot een begrip in Schoonaarde en omgeving. Op vrijdagavond 5 juli ligt de klemtoon bij de jeugd. De parking van Juventus, aan de Klinkaartstraat, wordt omgetoverd tot een festivalarena. Op het podium staan Les Truttes , DJ Masai en DJ Jan Van Gaver. Op zaterdag 6 juli vindt een minivoetbaltornooi voor dames en heren plaats. Wie honger heeft, kan aanschuiven aan een reuzebarbecue. ‘s Avonds komen, met het motto ‘Faute Partie’ Sergio, De Faute Bendt en Discobar Studio New Line langs om voor ambiance te zorgen. Zondag 7 juli start met een aperitiefconcert, opgeluisterd door Softree. Rond de middag wordt de barbecue aangestoken. Vanaf 14 uur starten de finales van het minivoetbaltornooi. Ook een KUBB-event staat op het programma. Iedereen is welkom. Info: www.fcjschoonaarde.be.