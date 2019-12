Juventus Schoonaarde slachtoffer van dievenbende: Acht gsm’s gestolen + daders slaan op de vlucht met auto Via tracker in gsm werd nog gezien dat de daders tankten in Hofstade Koen Baten

04 december 2019

10u59 16 Dendermonde Voetbalclub FC Juventus Schoonaarde op de Moleneinde is gisterenavond slachtoffer geworden van een dievenbende. Tijdens de training gisterenavond sloegen de dieven toe in de kantine en de kleedkamer van de spelers. “Ze gingen er aan de haal met acht gsm’s en wat geld, maar konden ook vertrekken met een auto van een van onze spelers", zegt woordvoerder Jef De Vlaeminck.

De feiten moeten gisteren gebeurd zijn rond 20.30 uur. Op dat moment was er een training bezig op het B-veld achter de kantine, en was er dus weinig controle op de kantine zelf. De dader of daders moeten zich dan toegang verschaft hebben tot de voetbalkantine en de kleedkamer. Daar kon hij aan de haal gaan met acht gsm toestellen, cash geld en autosleutels. Na de feiten slaagden de dieven er in om met een Citroën C3 te vertrekken. “Dit gebeurde kort voor 21.00 uur bleek uit later onderzoek", zegt Jef. “Een van de gestolen gsm’s draagt een tracker met zich mee, waardoor we hen nog even konden volgen.”

De daders reden met het voertuig en de gestolen goederen richting Aalst. Rond 21.15 uur werd er nog getankt in een tankstation in Hofstade. “We zagen dat het voertuig stopte aan een Gabriëls in Hofstade, wat er verder gebeurd is dat weten we niet meer", klinkt het.

De ploeg is alleszins hevig geschrokken van de diefstal. Het is de eerste keer dat een ploeg in de regio rond Dendermonde wordt getroffen. Enkele weken geleden werden ook enkele ploegen in de streek rond Aalst het slachtoffer van dieven. De werkwijze is hetzelfde, alleen gingen de daders nooit eerder aan de haal met een wagen, wat hier wel gebeurde. “We wisten van de inbraken in de Denderstreek en waren alert. We hadden er zelf nog een gesprek over in de club om extra waakzaam te zijn, maar toch kon het gebeuren”, vertelt Jef.

De club zat gisterenavond na de diefstal onmiddellijk opnieuw samen. “We kunnen van onze kantine moeilijk een verstevigde burcht maken. Maar we zullen alleszins wel het materiaal van onze spelers in een aparte zak stoppen en deze desnoods meenemen op het veld", vult Jef aan. “Misschien dat we nog meer maatregelen kunnen nemen, maar dat moeten we nog bekijken.” Het is de eerste keer dat de club te maken krijgt met een diefstal uit de kleedkamers. In de kantine werd vroeger wel al eens iets gestolen, en vele jaren terug aan de mazouttank, maar nu gingen de daders nog een stap verder. “De politie van Dendermonde is bezig met een onderzoek naar de feiten. Hier heeft niemand iets gezien, maar wij hopen dat we toch snel nieuws krijgen.”