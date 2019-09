Justitiepaleis decor voor opnames tweede seizoen ‘Undercover’ Koen Baten

07 september 2019

12u13 0 Dendermonde Aan het justitiepaleis in Dendermonde vinden vandaag opnames plaats voor het tweede seizoen van Undercover op één. Het eerste seizoen van de serie was dit jaar te zien op televisie en krijgt dus een vervolg, waarbij ook opnames gemaakt worden in Dendermonde.

Ook Tom Waes neemt deel aan de opnames hier in Dendermonde. Welke scène ze hier net opnemen is niet bekend en veel informatie wilden ze niet kwijt. De opnames zullen nog een hele dag duren tot 20.00 uur vanavond. Voor de opnames is de Franz Courtensstraat ook afgesloten voor het verkeer.

Het is niet de eerste keer dat ze een serie komen opnemen in Dendermonde. Ook Fiskepark op Canvas werd grotendeels in Dendermonde opgenomen en in Hamme. Wanneer het tweede seizoen van Undercover op televisie is te zien is nog niet bekend.