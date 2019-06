Jurgen Baert blijft de overwinningen opstapelen: Chocolatier maakt nu ook lekkerste chocoladereep Nele Dooms

07 juni 2019

09u10 11 Dendermonde Geïnspireerd door fashion moest het zijn en dus toverde chocolatier Jurgen Baert uit Baasrode een chocoladereep met een sierlijk dasje en drie verschillende vullingen uit zijn mouw. Het leverde hem de award van ‘lekkerste gevulde reep’ tijdens de wedstrijd van Chocolatery Magazine op. Het is de zoveelste overwinning op rij voor Baert. “Het is de passie voor chocolade die me drijft”, zegt hij.

Met een imposant Vrijheidsbeeld in chocola won Jurgen Baert al de prestigieuze Belgian Chocolate Master, om vervolgens in de top tien te eindigen van de World Chocolate Master in Parijs. Ook een award voor ‘beste praline’ en gouden en zilveren medailles op het WK voor chocolatiers heeft de Baasrodenaar al op zijn actief. Baert is dan ook al sinds zijn twaalf jaar met chocolade bezig. “Dat begint met heel erg graag chocolade eten en dan ontdekken dat je daar ook heel creatief mee kan zijn. Dan ben je vertrokken”, zegt hij. “Ik wilde aanvankelijk bakker worden, maar ontdekte tijdens die opleiding dat mijn hart eigenlijk helemaal bij de chocolade ligt. Die passie probeer ik nu door te geven als lesgever aan het PIVA in Antwerpen aan jongeren die een opleiding banketbakkerij volgen.”

Complimenten van de jury

Het waren twee leerlingen die meededen aan de wedstrijd van het Chocolatery Magazine, die ervoor zorgden dat ook Baert zich inschreef voor de wedstrijd. “Ik moest er toch zijn om die leerlingen te begeleiden, dus kon ik evengoed zelf eens meedoen, dacht ik. De wedstrijd voor Beste Praline had ik al eens gewonnen, dus waagde ik nu mijn kans in een nieuwe categorie: de gevulde repen. Het is eens een andere uitdaging.”

Met resultaat. Want Baert mocht de award van de lekkerste reep mee naar huis nemen. Met expliciete complimenten van de jury zelfs. “Ze vertelden me dat mijn reep er met kop en schouders bovenuit stak ten opzichte van de andere deelnemers”, zegt Baert fier. “Vijftig procent van de punten stonden op smaak, de andere helft op originaliteit. Het is met het laatste dat ik me vooral heel erg kan uitleven.”

Perfect vaderdagcadeau

Baert liet zich met plezier inspireren door het opgelegde thema ‘Fashion’. “Ik kwam bij het brainstormen op leuke dasjes uit”, vertelt hij. “Die knipte ik uit dunne versierde velletjes cacaoboter en dipte ze in chocolade om ze een beetje een gekrulde vorm te geven. Op die manier heb ik nu eigenlijk ook een ideaal geschenkje voor vaderdag aanstaande zondag in mijn assortiment. De repen zelf zijn gevuld met kersengelei, kersen op likeur en een ganache van gember en verschillende kruiden.”

De passie voor chocolade gaat bij Baert zover dat hij in zijn woning een eigen chocolade-atelier inrichtte. Daar maakt de chocolatier voortdurend nieuwe lekkernijen. Hij geeft er ook workshops. En wie wil, kan er pralines én de nieuwe dasjes-repen halen. Info: jurgenbaert@telenet.be.