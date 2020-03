Junes en zusje Jillia samen op de planken met musical Pocahontas: “Laat ons maar in de spotlights staan” Nele Dooms

14u42 6 Dendermonde ‘Let’s make magic’. Het is de slogan van Uitgezonderd.Theater dat voor de nieuwe musical Pocahontas zorgt, maar ook zowat het levensmotto van Junes Callaert (13) uit Sint-Gillis-Dendermonde. Optreden is zijn ding en dat gaat hij ook in Pocahontas doen, onder andere aan de zijde van Brahim. Maar ook met zusje Jillia Amadale (9). Zij zet haar eerste stapjes op het podium. “We doen dit gewoon allebei enorm graag”, zeggen broer en zus enthousiast. “We genieten van elk moment.”

Junes Callaert mag dan nog maar amper dertien jaar zijn, zijn sporen in het theater- en televisiewereldje heeft hij ondertussen wel al verdiend. Hij stond een eerste keer op de planken met de Ketnet Musical Unidamu een paar jaar geleden, dan volgden daarna nog enkele vlog-programma’s op Ketnet rond gamen en dansen en een deelname aan de tv-reeks Dierendetectives op Ketnet. Junes nam bovendien ook al deel aan de musicals 40-45 en Aladdin. “Het zijn de makers van deze laatste musical, Uitgezonderd.Theater, die me aanspoorden om ook auditie te doen voor hun nieuwe productie Pocahontas”, vertelt de jongen uit Sint-Gillis. “Natuurlijk was ik direct enthousiast om dat te doen. Musicals zijn echt mijn ding.”

De jongen ontpopte zich de voorbije jaren dan ook als creatieve, bezige bij. “Ik moet zelfs oppassen dat ik tussen producties door niet in een zwart gat val”, zegt hij. “Gelukkig kan ik tussendoor wel piano spelen en dansen bij I Believe in Lebbeke. Zingen, dansen, toneel spelen, het is een passie. Niet dat ik ambieer om hier later professioneel mijn beroep van te maken, maar ik doe dit gewoon echt supergraag. En dus laat ik geen kans liggen om aan producties deel te nemen. Laat mij maar in de spotlights staan.”

Podium delen met zus

Junes combineert de acteercarrière momenteel met studies wetenschappen in het derde jaar aan het LAB Gedreven Onderwijs in Sint-Amands. De intense repetitieperiode combineren met schoolwerk is geen evidentie. “Maar ik heb dat er allemaal voor over”, zegt hij. “Ik vind het erg belangrijk om allerlei artistieke ervaringen op te kunnen doen. Dat ik met grote namen zoals zoals Kobe Van Herwegen, Silke Mastbooms en Brahim op het podium sta, is een echte leerschool. Ik geloof erin dat ze van mij een nog betere artiest maken dan.”

Junes speelt in de nieuwe musical de indianenjongen Tadzi, de beste vriend van Pocahontas, met aan zijn zijde beer Fee, gespeeld door Kobe Van Herweghe. Samen vormen ze het komische duo van de show. Meest bijzonder wordt echter allicht dat de jongen het podium ook deelt met zusje Jillia. Zij maakt deel uit van de Indianenstam en krijgt daarbij heel wat zang en dans voor haar rekening. “Ik zie al zo lang hoeveel plezier mijn broer aan zo’n musical beleeft, dat ik het ook wel eens wil proberen”, zegt het meisje. “Ik ben heel blij dat ik solliciteerde een rol kreeg. Zingen en dansen is gewoon de max. Dat doe ik al bij dansgroep ShaMoDO It en de academie. Maar nu ik een echte rol op een podium te pakken heb, gaat denk ik een nieuwe wereld open. Ik kijk hier enorm naar uit.”

Voorstellingen van ‘Pocahontas’ vinden plaats vanaf 4 april, de hele paasvakantie in het Capitole Gent.

Info: www.uitgezonderd.be.