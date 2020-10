Julien Van den Brande verlengt verbintenis bij Tarteletto-Isorex: “Ploeg blijft elkaar” Erik Vandeweyer

07 oktober 2020

12u41 0 Dendermonde Vorig jaar was hij een van de laatste renners om zijn contract te verlengen bij Tarteletto-Isorex, nu is Julien Van den Brande (25) een van de eerste mannen om bij te tekenen. De Schoonaardenaar voelt zich goed thuis bij de taartenploeg. Door de coronacrisis kon hij de voorbije maanden niet altijd zijn kansen verdedigen. Dat wil Van den Brande volgend jaar even rechtzetten.

De contractverlenging van Van den Brande was geen toeval. Vorig seizoen was hij nog goed voor drie overwinningen bij de profs. “Omwille van corona kan ik mijn eigen seizoen moeilijk inschatten. Normaal ga ik ervan uit dat ik koersen kan winnen. Door de erg beperkte kalender was dat de voorbije maanden niet mogelijk. Echt tevreden kan ik dus niet zijn, maar ik weet waaraan het ligt. Ik ben wel tevreden over de ploeg. Die blijft bij elkaar. We vormen een hechte groep met evenwaardige renners. In de koers weet iedereen ook wat er hem te doen staat. In de grote wedstrijden is dat in de eerste plaats voor publiciteit zorgen.”

Julien Van den Brande heeft inderdaad een grillige kalender moeten afwerken. “Voor de pandemie losbarstte, kon ik in Wanzele en Wallonië koersen. Veel was het niet. Na de lockdown reed ik eerst de TRW. Dat was ideaal om weer enkele dagen na elkaar koersritme in de benen te krijgen. Het BK tijdrijden werd geen succes, maar in de Brussels Cycling Classic was ik wel mee met de vroege vlucht. Ik kon enkele keren op televisie komen, maar al bij al was het toch een jaar om snel te vergeten. Veel wedstrijden staan er niet meer op het programma. De Scheldeprijs in Schoten zou kunnen, als ik tot de selectie behoor.”

Eigen koers

Julien Van den Brande eindigt met een aankondiging. “Als alles normaal blijft verlopen, zullen we op 25 oktober in Schoonaarde een eigen koers organiseren voor beloften en elites zonder contract. Vorige maand is een vriend uit onze straat verongelukt en we zouden die koers willen op poten zetten om hem te gedenken. Er is momenteel overleg met de stad Dendermonde en dat verloopt positief. Normaal vergt het behoorlijk wat tijd om een koers te organiseren, maar nu is er een versnelde procedure waarvan we gebruik kunnen maken. Wordt vervolgd.”