Julian en Matheo van Atheneum schoppen het tot in finale Wiskunde Olympiade Nele Dooms

23 april 2020

16u08 4 Dendermonde Het GO! Atheneum van Dendermonde laat weer van zich horen tijdens de jaarlijkse Wiskunde Olympiade. Twee leerlingen, Julian Meskens en Matheo Van Esser, allebei uit 4 Latijn-Wetenschapen, stootten door naar de finale.

Voor de finale van de Wiskunde Olympiade moesten studenten vanuit hun kot deelnemen. Julian en Matheo zijn gebeten door de microbe van de wiskunde en gingen vol enthousiasme aan de slag. Slechts 0,7 procent van alle deelnemers uit scholen vanuit heel Vlaanderen behaalt overigens effectief de finale.

Dat daar twee leerlingen uit het Dendermondse Atheneum bij zijn, maakt de school bijzonder trots. “Dat is al een uitzonderlijke prestatie op zich”, zegt leerkracht wiskunde Niels Tas. “Na een finaleplaats dit schooljaar in de wedstrijd Wiskunnend Wiske van de VUB en een derde plaats op de Unimath-wedstrijd aan de universiteit Gent, is nogmaals bewezen dat er in Atheneum van Dendermonde heel wat wiskundeknobbels worden gevormd.”