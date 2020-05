Juffen Atheneum laten klaspoppen contact houden met kleuters Nele Dooms

07 mei 2020

15u26 5 Dendermonde De kleuterjuffen van Basisschool Atheneum van Dendermonde zorgen ervoor dat hun kleutertjes ook de klaspoppen niet te lang moeten missen. Daarvoor trokken enkele juffen er zelfs op uit om met de pop een bezoekje te brengen aan leerlingen. Van op een veilige afstand natuurlijk.

“Het mag dan wel geen school zijn voor de kleuters van Basisschool Atheneum, maar de school en de juffen zijn de kindjes zeker niet vergeten”, zegt directeur Kathy Van Langenhove. “Alle kleuters krijgen meermaals in de week digitaal lesjes doorgestuurd via online live-sessies en opgenomen filmpjes. Ouders kunnen ook werkbundeltjes met materialen ophalen in de school en thuis met hun kleuter aan de slag. Maar ook contact houden met klasvriendjes is belangrijk, om de klaspop niet te vergeten. Normaal geeft die pop aanleiding om de kleuters heel wat te laten vertellen, maar met de scholen die gesloten zijn kan dat niet. Onze juffen vonden een oplossing. Ze gingen, samen met de klaspop, op bezoek bij de kleuters. Fietstochtjes brachten de poppen rond, maar natuurlijk letten de juffen er wel op dat er voldoende veilige afstand bewaard bleef. Het deed de kinderen zichtbaar deugd. Juffen lieten de klaspoppen ook de hoofdrol spelen in de online filmpjes voor ons afstandsonderwijs. Daar blijven we op inzetten zodat ieder kind kan blijven leren tijdens deze coronacrisis.”