Jubileumeditie Hartjesrit levert mooie som voor G-voetbal en Scouts op Nele Dooms

21 september 2020

13u50 0 Oudegem De organisatoren van de jaarlijkse Hartjesrit in en rond Dendermonde steunen twee goede doelen. Zowel de G-voetbal van voetbalclub SK Oudegem als de Scouts van Oudegem krijgen centen.

Met de Hartjesrit krijgen eigenaars van oldtimers elk jaar de kans om een rondrit te maken door de wijde regio. Het gebeuren moet telkens geld in het laatje brengen voor verschillende goede doelen. “Dit jaar was het echter bang afwachten of onze jubileumeditie, naar aanleiding van vijf jaar Hartjesrit, wel zou kunnen doorgaan door de coronacrisis”, zegt Karin Vander Veken. “Gelukkig kregen we toch groen licht voor een rondrit eind augustus. We mochten heel wat deelnemers verwelkomen, zodat we een mooie som bij elkaar kregen.”

Vertrek en aankomst van de Hartjesrit waren voorzien aan het parochiecentrum van Oudegem. Daar vond zopas ook de eerste cheque-uitreiking plaats. De Scouts mochten een cheque van 2.250 euro ontvangen. Later zal ook de nieuwe G-afdeling van SK Oudegem, die kinderen met een beperking laat voetballen, nog een som ontvangen.