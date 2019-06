Jubileumconcert voor Vocaal Ensemble Similare Nele Dooms

13 juni 2019

Het Vocaal Ensemble Similare van Dendermonde luistert op zaterdag 15 juni een jubileumconcert op. De muziekvereniging bestaat precies tien jaar. De muzikanten staan onder leiding van dirigent Hera Wyckers. Ze krijgen versterking van bariton Tom Van Bogaert en pianist Sandy Maesen. Het ensemble brengt werken van onder andere Urmas Sisask enCharles V. Stanford. Het concert begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Sint-Jozefskerk van de wijk Keur, aan de Ommegancklaan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 13 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Info en reservatie: 0478/43.64.46 of via k.strobbe@skynet.be.