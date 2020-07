Jozef en Alma vieren briljanten huwelijk: “Fiets moeten verslijten om haar te veroveren” Nele Dooms

06 juli 2020

14u32 0 Dendermonde Feest bij Jozef Moens (86) en Alma De Landtsheer (87) uit Baasrode. De twee zijn 65 jaar gehuwd en vieren dus een briljanten jubileum. Ze hebben er niet alleen al een heel leven samen opzitten, maar ook hun professionele loopbaan als bierhandelaars. Alma was immers jongste telg uit een brouwersfamilie en Jozef stapte bij het huwelijk mee in de zaak.

Waar momenteel de B&B Casa Cava gevestigd is in de Rosstraat in Baasrode, bevond zich decennia geleden het ouderlijk huis en bierhandel De Landtsheer van Alma De Landtsheer. Waar indertijd liters bier verhandeld werden, vinden bezoekers nu vooral rust. Alma en haar man Jozef wonen er nu vlak naast. “We hebben de bierhandel draaiende gehouden tot we zestig jaar waren”, zegt het echtpaar. “Vervolgens wenkte het pensioen, met veel fietsplezier, tuinieren en uitstapjes.”

De twee zijn precies 65 jaar getrouwd. En ze herinneren zich nog als de dag van gisteren hoe ze elkaar leerden kennen. Zes dochters waren er bij Alma thuis en zelf was ze de jongste. “Als bierhandelaars hadden we ook paarden thuis, want het bier werd indertijd door moeder en vader met paard en kar uitgevoerd”, zegt ze. “Jozef was een ambitieus ruiter in die tijd en deed mee aan wedstrijden en jumpings. Toen op zeker ogenblik zijn eigen paard verongelukte, moest hij snel een ander dier hebben. Hij kwam dat bij ons halen.”

“Hij moest er iets voor over hebben”

Voor Jozef was het snel duidelijk dat hij wel iets in Alma zag en startte zijn veroveringstocht. “Ik heb er een fiets moeten op verslijten om haar hand te winnen”, lacht hij. “Op gegeven ogenblik brak de kader midden door. Maar ik slaagde er toch in haar liefde te winnen.” Voor Alma was het duidelijk: “Hij moest er toch iets voor over hebben niet”, knipoogt ze.

Het echtpaar kreeg na het huwelijk twee zonen. Die zorgden voor drie kleinkinderen en ondertussen zijn er ook acht achterkleinkinderen. Naast het huishouden draaide Alma ook altijd mee in de bierhandel. “Ik reed zelfs zelf met de vrachtwagen naar Antwerpen om er bier en limonade op te laden, om dat dan vervolgens rond te voeren om cafés te bevoorraden”, zegt ze. “Aanvankelijk bedienden we vijf cafés. In 1976 namen we ook een drankenronde over in Herdersem. En in de Rosstraat openden we een drankencentrale. We hebben altijd al onze geestdrift in de zaak gestopt, maar nu genieten we vooral van de rust.”