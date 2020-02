Joppe vangt gouden paling tijdens palingenworp Koen Baten

24 februari 2020

17u09 14 Dendermonde Maandagmiddag vond op het Dorpsplein in Baasrode de jaarlijkse traditie van de gouden palingenworp plaats in het centrum. Een 50-tal carnavalisten verzamelden er om het nummer 1 te vangen en zo naar huis te gaan met een gouden paling ter waarde van 350 euro.

Het is al jarenlang een traditie op maandag na carnaval. De gouden palingworp op het dorpsplein, waarbij de prins de menigte zakjes toewerpt met nummers in. Wie nummer 1 in zijn zakje aantrof, was de gelukkige winnaar van de gouden paling. Joppe Roelandts was uiteindelijke de gelukkige. Hij had het nummer 1 in zijn zakje. Hij zal de gouden paling overhandigd krijgen tijdens het carnavalsbal binnen twee weken. “Het is geweldig dat ik de paling gewonnen heb”, aldus Joppe.

Ook de kindercarnaval maandagmiddag verliep goed en lokte heel wat volk. Ongeveer 75 kinderen, meer dan vorig jaar, liepen mee in de stoet. Dinsdag wordt carnaval afgesloten met de popverbranding.