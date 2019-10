Jongeren verzamelen op Grote Markt om Dag van de Jeugdbeweging te vieren Nele Dooms

18 oktober 2019

19u00 0

Tientallen en tientallen jongeren verzamelden vrijdagnamiddag na schooltijd op de Grote Markt om er de Dag van de Jeugdbeweging te vieren. Dat is jaarlijkse traditie in Dendermonde. Iedereen die fier het uniform, sjaaltje, t-shirt, trui of hemd van zijn jeugdvereniging droeg, werd getrakteerd op een hapje en een drankje en kreeg een leuk gadget. Dit jaar waren dat toffe schoenveters met het opschrift “Mijn jeugdbeweging is vet(er)”. Op de Grote Markt stonden bovendien verschillende opblaasbare constructies opgesteld, waarop de jongeren zich konden uitleven. Eerder die dag hadden de lagere scholen al bezoek gekregen van de Jeugddienst. Ook daar kregen kinderen in uniform een leuk aandenken. “Omdat een jeugdbeweging niet zo levendig zou zijn zonder gemotiveerde leiding en vrolijke kinderen, zetten wij hen graag eens in de bloemetjes”, zegt Paulien Verbeeck van de Jeugddienst.