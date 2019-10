Jongeren mogen Dag van de Jeugdbeweging vieren op Grote Markt Nele Dooms

15 oktober 2019

De jaarlijkse Dag van de Jeugdbeweging zal in Dendermonde ook deze keer niet onopgemerkt voorbij gaan. Jongeren uit de middelbare scholen van Dendermonde zijn op vrijdag 18 oktober in het uniform van hun jeugdvereniging welkom op de Grote Markt. Voor wie daar langskomt vanaf 15.30 uur, staan hapjes en drankjes klaar. Iedereen krijgt er ook een leuk gadget. Kinderen van de lagere scholen krijgen dat geschenkje op school. De Jeugddienst bezoekt daarvoor vrijdag alle scholen en beloont er alle kinderen die goed laten zien bij welke vereniging zij aangesloten zijn. Dat kan door hun sjaaltje, T-shirt, trui of hemd van de vereniging waar ze heel fier op zijn te dragen. “We roepen iedereen nog eens extra op om er vrijdag een echt feest van te maken”, zegt Paulien Verbeeck van de Jeugddienst. “Het maakt niet uit bij welke vereniging je bent, iedereen mag doen wat hij of zij het leukste vindt.”