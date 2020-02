Jongeren met beperking genieten van Special Stars Party Nele Dooms

09 februari 2020

14u08 2 Dendermonde Heel wat jongeren uit de wijde omgeving zakten dit weekend af naar het Gildenhuis van Grembergen voor de jaarlijkse Special Stars Party. Die wordt elke keer georganiseerd door de KVG Grembergen, die zich inzet voor kinderen, jongeren en volwassen met een beperking. Omdat de vereniging dit jaar veertig jaar bestaat, kreeg het gebeuren aan extraatje.

Zo vond er ook een kindernamiddag met de clowns Pipo en Pipette plaats, gevolgd door een kinderfuif. Vervolgens trokken de Special Dansers van dansgroep ShaMoDo It de party op gang. Dankzij steun van de serviceclub Ronde Tafel 57 waren daar voor de aanwezigen ook frietjes te verkrijgen. “Dit is elke keer opnieuw een succes”, zegt Solange Peirsegaele van KVG. “Mensen met een beperking fuiven heel graag maar vaak zijn de fuiven niet aangepast aan hun noden. Met de Special Stars Party passen we daar een mouw aan. We zorgen voor een fuifzaal die toegankelijk is voor rolstoelen, met een tussentoog en pictogrammen op de dranklijst voor de mensen met een verstandelijke beperking die niet kunnen lezen. We voorzien ook vervoer van en naar de fuif voor mensen die er anders niet geraken. Onze fuiven zijn het beste bewijs dat mensen met een beperking de leukste feestbeesten zijn.”