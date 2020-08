Jongeren Jeugdhuis Zenith maken reusachtig Ros Beiaard... in bierbakken Nele Dooms

27 augustus 2020

17u40 0 Sint-Gillis-Dendermonde De jongeren van Jeugdhuis Zenith in Sint-Gillis-Dendermonde hebben er duidelijk genoeg van om weinig om handen te hebben. Nadat ze de tuin van het jeugdhuis omtoverden tot een zomerbar, hebben ze nu ook nog eens een gigantisch Ros Beiaard gebouwd. Met bierbakken.

De horecasector lag maandenlang stil en daar kreeg ook Jeugdhuis Zenith in Sint-Gillis mee te kampen. Maar eens duidelijk werd dat het jeugdwerk en de horeca weer konden opstarten, gingen vrijwilligers van Zenith meteen aan de slag. In de tuin van het jeugdhuis, aan de Otterstraat, realiseerden ze een gezellige zomerbar die nu elke vrijdag en zaterdag open is.

“Maar daar lieten ze het niet bij”, zegt Tibo Van Herrewegen, coördinator bij Jeugdhuis Zenith. “Hun honger om te werken aan leuke projecten was duidelijk niet gestild. De jongeren kregen de kans om hun creativiteit de vrije loop te laten en dat leverde een uniek resultaat op. De geannuleerde Katuit en Ros Beiaardommegang boden inspiratie. Om toch iets met de Dendermondse folklore te doen werd met bierbakken een Ros Beiaard nagebouwd.”

In totaal kropen maar liefst 980 bierbakken van Maes in het gevaarte. Omdat die een blauwe kleur hebben, kunnen inwoners van Sint-Gillis, die trots zijn op de blauw-gele kleuren van hun gemeente, er ook het Peird van den Halt in zien, dat normaal zijn opwachting zou maken tijdens de Bloemencorso maar ook op stal blijft door de coronacrisis. In beide gevallen zijn Vier Heemskinderen alleszins van de partij, met bierbakken als wapenschild.