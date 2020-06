Jongeman voor rechter wegens betrokkenheid bij phishing: “Dom en naïef geweest” Nele Dooms

15 juni 2020

16u38 0 Dendermonde “Ik ben dom en naïef geweest. Ik had financiële problemen”, dat vertelde N.H. uit Dendermonde tijdens zijn proces aan de Dendermondse rechter over zijn betrokkenheid bij een geval van phishing. Via zijn Instagram was hij ingegaan op een advertentie “snel geld verdienen”. Met de bankrekening die hij daarop moest openen, werd gefoefeld met verhandelen van bitcoins.

De feiten dateren ondertussen van 2018. N.H. leefde toen van een leefloon en had een drugsprobleem. “Daardoor kampte ik met financiële problemen”, vertelde hij aan de rechter. “Toen op mijn Instagram-account een advertentie verscheen rond snel geld verdienen, ging ik daarop in. Die mannen, Nederlanders van Afrikaanse origine, gaven daar allemaal een geloofwaardige uitleg aan vond ik. Ik ben naïef geweest om er op in te gaan.”

Resultaat is dat de jongeman terecht staats als mededader van phishing. Hij opende een rekeningnummer bij KBC. Daarop moesten centen komen van geïnteresseerden die Bitcoins wilden kopen. “Pas toen ik de bankkaart en pincode had doorgegeven aan de Nederlanders en plots niets meer van hen hoorde, begon ik onraad te ruiken”, vertelde hij. “Toen ook nog bleek dat ik zelf niet meer aan die bankrekening kon, besefte ik dat ik echt dom was geweest.”

Slachtoffers raakten ettelijke duizenden euro’s kwijt. Maar N.H.’s advocaat probeerde er de rechter van te overtuigen dat zijn cliënt in heel het verhaal geen actief rol had gespeeld. “De gelden bijvoorbeeld zijn afgehaald in Rotterdam. Daar is H. nooit geweest”, klonk het. “Hij is de kleine garnaal in dit verhaal. En de grote mannen die met het geld weg zijn, blijven buiten schot. Overigens is deze jongeman volledig op het goede pad nu, hij heeft een vaste job en is van de drugs af.”

Ook een andere beklaagde, M.D. (22) uit Aalst, stond maandag voor de rechter omdat hij zich had laten meeslepen door een Bitcoin-verhaal. “Ik werd meegesleept in een verhaal van een Nederlander die zijn bitcoins snel wilde verkopen omdat ze verlies dreigden te boeken”, vertelde hij. “Omdat dit in Nederland ettelijke dagen zou duren, zocht hij iemand met een Belgische rekening om de bitcoins te kunnen verhandelen. Ik heb me laten overhalen om te helpen, in ruil voor wat winst van die bitcoins, en stelde mijn bankrekening ter beschikking. Uiteindelijk besefte ik dat ik naïef ben geweest. Ik wist zelfs niet dat ook andere mensen bedrogen werden. Ik heb nooit de intentie gehad anderen geld te ontfutselen.” De advocaat van de student vroeg aan de rechter de gunst van de opschorting. “Geef deze jongeman geen straf”, klonk het. “Er zich geen greintje slechtheid in hem. Hij is de vleesgeworden naïviteit.”

De Dendermondse rechtbank kreeg maandagvoormiddag nog een reeks gelijkaardige verhalen rond phishing voorgeschoteld. Allemaal met min of meer dezelfde verhalen. De vonnissen volgen op 7 september.