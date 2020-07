Jongeman (17) staat terecht voor politierechtbank nadat hij wegvlucht van politie op bromfiets en agent trap geeft Koen Baten

10 juli 2020

14u59 1 Dendermonde Brian D. uit Dendermonde stond vrijdagochtend terecht in de rechtbank van Dendermonde nadat hij op een bromfiets klasse B werd betrapt zonder valhelm en zonder geldig rijbewijs, want de jongeman is nog minderjarig. Bovendien ging hij ook op de vlucht toen de politie hem zag rijden en wilde staande houden.

De feiten speelden zich af in Dendermonde. De jongeman werd betrapt door de politie van Dendermonde en wilden hem staande houden. D. sloeg meteen op de vlucht, maar kon even verderop toch worden tegengehouden, al verliep dat niet zonder slag of stoot. De beklaagde raakte hierbij een agent, die door het voorval gewond raakte aan de hand.

De jongeman werd al enkele keren veroordeeld voor de jeugdrechtbank. Hij gebruikt ook drugs. Volgens zijn advocaat moest hij zich daarvoor al laten testen bij een huisdokter, maar daar kon de politierechter geen genoegen mee nemen. “Ik stuur je naar een labo waar je testen zal moeten ondergaan, zodat we kunnen zien of je nog drugs gebruikt”, aldus de rechter. “Als je ooit nog wil rijden dan kan je nu beter stoppen met het drugsgebruik", raadde de rechter nog aan.

De zaak zal worden voortgezet op 4 december.