Jonge zwemmers tonen zich tijdens jeugdkampioenschappen Nele Dooms

29 augustus 2019

Zes jonge zwemmertjes van DZO, de Dendermondse Zwemvereniging Olympos, toonden zich tijdens de Nationale Jeugdkampioenschappen in Gent. Voordien hadden ze er al een geslaagde generale repetitie bij de Vlaamse Jeugdkampioenschappen opzitten. Zes zwemmers in de categorie -14jaar verdedigden de kleuren van Dendermonde. Alexander Smet, Tine Vinck, Aliya Alami, Rena Vekemans, Van Steen Gomes Hanne en Silke Descamps zwommen allemaal al hun limiettijden. Daarnaast waren er voor Alexander meteen, bij diens eerste deelname op een groot tornooi, al meteen twee noteringen in de top 10 op de 100 en 200 meter vrije slag. Een zilveren medaille ging naar Rena Vekemans op de 200 wisselslag. Daarnaast wisten de Hanne, Silke, Rena en Aliya twee keer brons te behalen op 4x100 vrij en 4x100 wisselslag.