Jonge starters krijgen kans bij Bakermat: Brecht en Pieter openen pop-up skateshop Nele Dooms

03 juni 2019

14u51 0 Dendermonde Dendermonde heeft voortaan zijn eigen shop vol skatekledij en skateboards. Daar zorgen Brecht Saerens (23) en Pieter Sinnesael (22) voor. De jonge ondernemers krijgen de kans om hun start-up te lanceren dankzij het project Bakermat, een samenwerking tussen Jeugdhuis Zenith en het Dendermondse stadsbestuur. Starters krijgen er een duwtje in de rug.

Dankzij Bakermat kreeg een handelspand in de Oude Vismijn aan de Vlasmarkt, dat al een tijdje leeg stond, een compleet nieuwe invulling. De deuren staan er vanaf nu wagenwijd open voor bezoekers. Op de verdieping is een co-workingsspace ingericht, die tegelijk dienst kan doen als studeerplek voor blokkende scholieren en studenten. En dankzij Brecht Saerens en Pieter Sinnesael kunnen Dendermondse skateliefhebbers op het gelijkvloers voortaan skateboards en bijpassende kledij scoren. Bij de popup-shop voor skaters hoort ook een koffiebar.

De jonge starters Brecht Saerens en Pieter Sinnesael zijn alvast laaiend enthousiast. “We liepen al een tijd met de idee rond om een zaak met kledij en skateboards te beginnen”, zeggen ze. “Dendermonde kent een groeiende groep skaters en we zijn zelf ook fan. Daar willen we graag op inspelen. Maar zo evident is dat allemaal niet. Via jeugdhuis Zenith en het stadsbestuur krijgen we nu wel de kans om onze droom waar te maken. En dat zelfs met een schitterend pand. Een locatie als deze aan de Vlasmarkt zouden we als jonge starters nooit zelf kunnen huren, dus we zijn zeker dankbaar voor de hulp. We willen er hier het allerbeste van maken en bewijzen dat er een markt is voor een initiatief als dit. We hopen hier veel skaters over de vloer te krijgen.”

Om niet alleen op skaters te mikken, koppelen Brecht en Pieter ook een koffiebar aan hun skateshop. Iedereen is daar welkom om rustig een koffie te drinken. Koffie die overigens in Dendermondse gebrand wordt. “En omdat we willen dat onze klanten hier echt verwend worden, gaan we binnenkort zelfs een barrista-opleiding volgen”, zegt de twee jonge starters. “Zo leren we de kneepjes van het vak om te verwennen met unieke kopjes koffie. Door de steun die we krijgen, hebben we minder risico’s en kunnen we zo goed uitzoeken wat werkt en niet werkt en bijsturen waar nodig.”

Broedplaats voor creativiteit en ondernemerschap

Dat Brecht en Pieter helemaal hun ding kunnen doen is te danken aan Bakermat. Het project moet er voor zorgen dat jongeren en startende ondernemers in Dendermonde de nodige ondersteuning en kansen krijgen om hun zaak te ontwikkelen of op poten te zetten. Saerens en Sinnesael bijten op dat vlak de spots af en kunnen de komende drie maanden in het pand aan de Vlasmarkt ontdekken hoe hun zaak loopt. Later kunnen andere jongeren er een plek krijgen.

“In dit gebouw kan alles”, zegt Joke Sonjeau van Zenith. “Het kan een ontmoetingsruimte waar verschillende scholieren en jongvolwassenen kunnen samenwerken aan een project zijn, een ruimte die uitbesteed wordt aan startende ondernemers, een exporuimte, enzovoort. Alle ideeën zijn welkom. Elke kandidaat kan de ruimte drie maanden gebruiken om zijn weg te vinden en kan daarvoor bij ons op alle mogelijke ondersteuning rekenen. Via het jeugdhuis merkten we dat hier bij jonge Dendermondenaren, op zoek naar een broedplaats voor creativiteit en ondernemerschap, nood aan is.”

Het Dendermondse stadsbestuur werkt graag mee en financiert de huur van het pand in de Oude Vismijn. “Dit project, om kunst,cultuur, jeugd en creatief ondernemerschap ruimte te geven, helpt ook om leegstand in de stad te bestrijden”, zegt schepen Dieter Mannaert (CD&V). “Het is een win-win voor iedereen. Jonge starters krijgen de kans om te ondernemen midden in ons winkelcentrum en tegelijk wordt leegstand bestreden. We hopen dat Bakermat de komende tijd voor heel wat leven in de brouwerij zal zorgen.”