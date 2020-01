Jonge organisatoren plannen met Humble Events reeks evenementen in 2020: “Stadsbestuur niet schuld geven van gebrek aan uitgaansleven, maar zelf verantwoordelijkheid nemen” Nele Dooms

10 januari 2020

15u41 0 Dendermonde Humble Events, opgericht door enkele jonge, enthousiaste Dendermondse organisatoren, wil in 2020 verschillende evenementen organiseren. Daarmee bouwt het een vervolg op een succesvol 2019. “En doen we iets voor het uitgangsleven in de stad”, beklemtoon Bram De Wilde. “We horen al te vaak dat het stadsbestuur de schuld krijgt van een gebrek aan nachtleven in Dendermonde. Wij vinden dat de klagers zelfs hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij doen dat ook.”

Met regelmaat van de klok duiken de klachten op: “Dendermonde is dood, er is geen uitgangsleven”. En daarbij wordt heel vaak met een beschuldigende vinger naar het Dendermondse stadsbestuur gewezen. Ook recent, naar aanleiding van de onduidelijke toekomst van het voortbestaan van de zomerse terrasjesavonden op donderdagavond op de Grote Markt, laaide de discussie weer op. De jongeren van Humble Events, die bij de start van 2020 hun nieuwe eventkalender voor het komende jaar lanceren, hebben er hun eigen mening over.

“Ook wij merken dat de schuld voor het gebrek aan nachtleven in Dendermonde vaak bij het stadsbestuur wordt gelegd. Maar zelf zijn we het daar niet mee eens”, zegt de Dendermondse organisator en stuwende kracht achter Humble Events Bram De Wilde. “Wij vinden dat een groot deel van die verantwoordelijkheid ook bij de bevolking zelf ligt. Het stadsbestuur heeft naar ons aanvoelen vooral een ondersteunende functie. En iedereen is vrij om het heft in eigen handen te nemen en ervoor te zorgen dat er vanalles te doen is. Wel is het natuurlijk belangrijk dat een stad constructief wil en durft meedenken met de jeugd. Maar daar hebben wij persoonlijk echt geen klagen over.”

De Dendermondse twintigers geven alleszins zelf het goeie voorbeeld door zelf de handen uit de mouwen te steken. Humble Events zorgde in 2019 voor twee uitverkochte indoor edities en twee open air events. Ook in de spiegeltent op de Grote Markt zorgden de jongeren voor een toffe avond rond hiphop. Vorig jaar werden ook het techno concept “Dendert”, het funk concept “Groove” en het hiphopconcept “Clique” opgericht. “En het smaakt allemaal naar meer, zodat we ook in 2020 doorgaan met evenementen organiseren om zo het nachtleven weer wat leven in te blazen”, zegt De Wilde. “We mikken op twintigers. Het verschil met vorig jaar is dat we niet enkel de hiphop-toer opgaan, maar qua genre op enkele avonden ook breder gaan met de muziek.”

De evenementenkalender wordt via de facebook-pagina van Humble Events gelanceerd. Op 14 februari en 24 april vindt de hiphop-avond “Humble” plaats. Op 28 februari en 15 mei zal voor de eerste keer het 00's concept “Hollaback Girl” in De Zep, aan de LeooldII-laan, plaatsvinden. “Naast deze vaste concepten staan er ook enkele speciale evenementen op de planning”, verklapt De Wilde. “Vrijdag 13 maart bijvoorbeeld zal er een Silent Disco doorgaan op een unieke locatie, voorafgegaan door een Tiener Silent Disco. En ook voor de komende zomer hebben we heel wat plannen, maar die houden nog even geheim.”