Jonge bestuurder rijdt 84 kilometer per uur in bebouwde kom: “Moest dringend naar toilet” Koen Baten

14 januari 2020

16u56 6 Dendermonde B.W. moest zich dinsdag verantwoorden in de politierechtbank van Dendermonde voor een zware snelheidsovertreding in de bebouwde kom van Dendermonde. De jonge bestuurder, die nog geen twee jaar zijn rijbewijs had, reed met een snelheid van 84 kilometer per uur naar huis.

De jongeman was zelf aanwezig in de rechtbank en had een goede verklaring voor zijn overtreding. “Ik besef zeker dat het fout was, maar ik moest enorm dringend naar het toilet", aldus W. “Verder zijn er geen excuses waarom ik zo snel reed.”

Politierechter Peter D’Hondt legde de man een geldboete op van 800 euro en 21 dagen rijverbod. Hij zal ook zijn theoretische proeven opnieuw moeten afleggen omdat hij nog een jonge bestuurder was.