Jonge bestuurder duikt met wagen metersdiepe gracht in Koen Baten

30 december 2019

19u19 0 Dendermonde Op de Tragel in Dendermonde is deze avond een jonge bestuurder met zijn voertuig in de gracht terechtgekomen. Hij was daar aan het rijden toen hij plots de controle verloor over zijn stuur en enkele meters naar beneden dook met zijn voertuig.

Het ongeval gebeurde kort na 18.00 uur. De chauffeur was daar aan hoge snelheid aan het rijden met zijn auto richting de brug van Appels toen hij plots de controle verloor over zijn stuur. Hij ging nog vol in de remmen maar kon niet voorkomen dat zijn voertuig naar beneden duikelde. Er was een lang remspoor op de weg te zien vlak voor het ongeval. De chauffeur had niet gedronken en was niet onder invloed van drugs. Op het moment van de feiten waren er geen voetgangers of fietsers in de buurt.

Hij slaagde er zelf nog in om uit zijn voertuig te kruipen en bleef ongedeerd. De wagen raakte zwaar beschadigd en moest getakeld worden. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.