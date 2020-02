Jonge bestuurder betrapt met meer dan 2 promille op tiental meter van zijn huis Koen Baten

28 februari 2020

14u56 0 Dendermonde Een jonge bestuurder stond deze ochtend terecht voor de rechtbank van Dendermonde nadat hij op 2 maart 2019 op een tiental meter van zijn woonplaats dronken achter het stuur betrapt werd. De man blies meer dan 2 promille en was samen uit geweest met zijn vriendin.

De feiten vonden plaats in Grembergen. De man was samen met zijn vriendin iets gaan drinken op café, en zij zou naar huis rijden. Ze waren al op weg naar huis en stopten toen nog in een laatste café vlakbij zijn woonplaats. Daar dronken ze ook nog iets waarna hij besloot om die laatste meters zijn auto voor de deur te parkeren. “Net op dat moment werd hij betrapt", aldus zijn raadsman. “Hij beseft natuurlijk dat dit dom is en het was nooit zijn bedoeling om te rijden”, klinkt het.

De man zelf had nog geen twee jaar zijn rijbewijs op het moment van de feiten. De rechtbank legde hem een geldboete op van 1.600 euro waarvan 800 euro met uitstel. Hij kreeg ook een rijverbod van 45 dagen, en moet medische en psychologische proeven afleggen. Tot slot moet hij ook zijn theoretisch examen opnieuw afleggen.