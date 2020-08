Jong Sint-Gillis organiseert voetbalspeeltuin Nele Dooms

03 augustus 2020

18u03 0 Sint-Gillis-Dendermonde De Dendermondse voetbalclub Jong Sint-Gillis zal bij de start van het nieuwe voetbalseizoen een “voetbalspeeltuin” organiseren. Heel jonge kinderen krijgen daarbij op een speelse manier de voetbalbasis aangeleerd.

Voor Jong Sint-Gillis gaat over enkele weken haar vierde seizoen in. De club brengt dit jaar maar liefst 24 ploegen in competitie en is daarmee in amper vier jaar tijd uitgegroeid tot de grootste voetbalclub in Dendermonde.

“We zijn heel trots op wat we de voorbije jaren hebben neergezet”, zegt woordvoerder Bart Van Belle. “We gaan echter allesbehalve op onze lauweren rusten en willen ook de komende jaren verder groeien. Nieuwe spelers, zowel jongens als meisjes blijven dus zeker welkom.”

Net daarom staat de organisatie van een voetbalspeeltuin op stapel. Dat gebeuren is bestemd voor jongens en meisjes geboren in 2016. “De bedoeling is dat zij op een eerder speelse manier de voetbalbasis krijgen aangeleerd”, klinkt het. “Er zal vooral aandacht besteed worden aan de coördinatie van oog en hand en oog en voet.”

De trainingen zijn opgedeeld in 10 trainingen voor de winterstop en 10 na de winterstop. De lessen vinden plaats op het kunstgrasterrein aan de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde, aan de Van Langenhovestraat. Inschrijven kan via www.jongsintgillis.be.