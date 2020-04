Jong Sint-Gillis lanceert Knorrie-zoektocht Nele Dooms

03 april 2020

16u37 0 Dendermonde Voetbalclub Jong Sint-Gillis lanceert een variant op de populaire berenzoektochten die tijdens deze coronacrisis ontstonden. Wie wil, kan op wandelzoektocht naar Knorrie, de mascotte van de club.

Heel wat gezinnen met kinderen gaan de jongste tijd als tijdverdrijf in hun buurt op zoek naar knuffelberen die voor allerlei ramen van woningen een plaats kregen. Ook in Sint-Gillis-Dendermonde, de thuisbasis van Jong Sint-Gillis, konden tientallen beren in allerlei vormen en gedaantes gespot worden.

“Om de dagelijkse wandelingetjes in de buurt voor de kinderen afwisselend en boeiend te houden, lanceren wij nu een eigen Knorrie-zoektocht”, zegt Bart Van Belle. “We horen dat de meeste beren in de nabijheid inmiddels gespot zijn en dus is het tijd voor iets nieuws.”

De club roept iedereen op om een kleurplaat van mascotte Knorrie in te kleuren en duidelijk zichtbaar voor het raam te hangen. Zo hebben de kinderen die dezer dagen op wandel gaan met hun ouders iets nieuws om te zoeken. De kleurplaat kan gedownload worden via www.jongsintgillis.be. Onder alle inzendingen wordt na afloop een leuke verrassing verloot.