Jong KBW annuleert garageverkoop en Koekenaap Nele Dooms

30 maart 2020

14u38 2 Dendermonde De coronacrisis speelt ook de Jong KWB van Appels parten. De vereniging is genoodzaakt om twee geplande activiteiten te annuleren.

Elke twee jaar organiseert Jong KWB Appels een garageverkoop. Tal van gezinnen bieden dan vanop hun oprit of in hun garage tweedehandsspullen te koop aan. “Gezien de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen we niet anders dan deze activiteit afgelasten”, zegt bestuurslid Gert François.

Het Gezinsfestival Koekenaap is een jaarlijkse vast waarde in Appels. Ouders en kinderen kunnen dan op de terreinen van freinetschool Appelbloesem genieten van straattheater, workshops en andere animatie. Het festival op kindermaat lokt jaarlijks enkele honderden bezoekers. Dit jaar zal het echter stil zijn. Koekenaap gaat niet door. “We kunnen niet voorspellen wat de beslissingen vanuit de regering nog gaan brengen de komende weken en maanden”, zegt François. “We kunnen daar ook niet op wachten om voorbereidingen niet in het gedrang te brengen. Dus hebben we de knoop doorgehakt en beslist dat Koekenaap niet kan plaatsvinden.”