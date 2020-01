Joachim is nieuwe Prins Carnaval 2020: “Kers op de taart van carnavalscarrière” Nele Dooms

12 januari 2020

13u39 0

Joachim Bergmans mag zich Prins Carnaval 2020 van Baasrode noemen. Hij was enige kandidaat en dus was de prinsenverkiezing in Baasrode dit jaar niet zo spannend, maar Joachim moest de carnavalswereld wel overtuigen dat hij de titel waard was. Dat deed hij met een wervelende show in de Hangar aan de Fabrieksstraat. Joachim overtuigde er het publiek dat hij een waardige Prins Carnaval zal zijn. “Show verkopen dat is iets voor mij”, lacht hij. “Ik droom al een tijdje van de scepter als Prins. Ik ben al een tijd actief in het carnavalsmilieu en maakte deel uit van campagneteams van vorige kandidaten. Dat ik nu zelf de titel mag opspelden is de kers op de taart.” Joachim is lid van de Sjikke Stikken. Tijdens de komende carnavalsstoet zal de prinsenwagen waar Joachim plaats zal nemen vlak voor de wagen van de Sjikke Stikken rijden, die als eerste groep hun opwachting zullen maken in de stoet. “Daar kijken we allemaal al enorm naar uit”, klinkt het.