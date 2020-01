Joachim is enige kandidaat Prins Carnaval 2020: “Van plan alles te geven om te bewijzen dat ik titel waard ben” Nele Dooms

09 januari 2020

11u52 0 Dendermonde Joachim Bergmans wil Prins Carnaval 2020 van Baasrode worden. En daar is hij de enige kandidaat voor. Voorbereidingen en repetities voor de verkiezingsshow van zaterdag lopen volop. “Want ik ben vast van plan alles te geven”, zegt hij. “Prins worden is een kers op de taart van mijn carnavalscarrière. Ik wil bewijzen dat ik de titel dubbel en dik waard ben.”

De jongste jaren was er aan kandidaten Prins Carnaval geen gebrek in Baasrode. Vorig jaar werd de verkiezing zelfs een topeditie met liefst drie deelnemers. Deze keer zal de avond echter rond maar één persoon draaien: Joachim Bergmans (22) uit de Zevenhoevenstraat in Baasrode. Samen met zijn campagneteam zit hij deze week in de laatste rechte lijn naar de verkiezingsavond van zaterdag 11 januari. “Ook al ben ik de enige kandidaat, dat blijft toch spannend”, zegt hij. “Ik moet er immers nog altijd voor zorgen dat een meerderheid van het publiek me goed genoeg vindt voor de titel van Prins Carnaval.”

Joachim droomt er al enkele jaren van om Prins Carnaval te worden. Zijn parcours in de Baasroodse carnavalswereld is niet onbeslagen. “Eigenlijk ben ik al van kindsbeen af bezig met carnaval”, zegt hij. “Ik ben lid van fanfare De Eendracht en zo liep ik als jong muzikantje al mee in de jaarlijkse stoet. Een paar jaar geleden sloot ik me aan bij carnavalsgroep De Sjikke Stikken. En de drie voorbije jaren maakte ik deel uit van de campagneteams van kandidaten voor de prinsentitel. Die dan ook nog elke keer wonnen ook. Onder andere broer John streek de prinsentitel op. Ik heb dus een goed voorbeeld en een eer hoog te houden.”

Show verkopen

De kandidaat Prins wil alleszins alles op alles zetten voor de verkiezingsshow. “Het gevoel is wat dubbel”, zegt hij. “Ik had best een tegenkandidaat willen hebben. Dat maakt alles wat spannender. Maar langs de andere kant zorgt deze situatie ervoor dat het stressniveau toch wat lager ligt en ik meer kan genieten. Eén ding is zeker: het is niet omdat ik de enige kandidaat ben, dat ik mijn best niet doe. Integendeel! Ik haal alles uit de kast om het publiek te overtuigen. Ik verkoop graag show en zal dat zaterdag tonen ook.”

Joachim heeft zelfs tien liedjes opgenomen voor zijn show zaterdagavond. Een vijftiental danseressen zijn aan de laatste repetities bezig om samen met de kandidaat op het podium te staan. Andere leden van het campagneteam hebben decors en kostuums tot in de details afgewerkt. “En we plannen ook nog wat promo-acties om zoveel mogelijk volk naar de verkiezingsavond te lokken”, zegt Ward Vranken van het campagneteam. “Iedereen zal weten dat er zaterdag iets te doen is.”

Joachim is alleszins geen onbekende in Baasrode. Naast lid van De Eendracht en de Sjikke Stikken, maakt hij ook deel uit van de Scouts van Baasrode. In café Den Botter is hij aan de biljarttafel te vinden en muziek maken doet hij bij coverband Johny’s Little Drumsticks. Wie wil zien hoe Joachim het er vanaf brengt tijdens zijn verkiezingsshow kan op zaterdag 11 januari in De Hangar, aan de Fabrieksstraat in Baasrode terecht. De deuren gaan open om 19.11 uur, de show start om 21.30 uur.