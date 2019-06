Jimmyniekes van eerste uur hebben vertrouwen in toekomst Nele Dooms

11 juni 2019

Een reünie die de leden van de Dendermondse carnavalsvereniging De Jimmyniekes organiseerden in feestzaal Hof ter Velden, zorgde er ook voor dat de carnavalisten van het eerste uur nog eens samenkwamen. Zij richtten de carnavalsvereniging op in 1987. “Super dat we weer eens herinneringen aan vroeger kunnen ophalen”, zegt Johan Leys. “Dat het bestuur van de eerste jaren en een aantal oprichters weer samen zijn, is echt fantastisch. In 2014 gaven we het roer over aan de jongere generatie. Het is alleszins geruststellend te zien dat ze het goed doen. Op die manier is de toekomst van De Jimmyniekes verzekerd. We hebben er een goed oog in.”