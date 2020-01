Jim Cooreman (36) overleed in politiecel Dendermonde aan hartfalen door hoge dosis drugs Koen Baten

15 januari 2020

10u42

Bron: VTM nieuws 14 Dendermonde Lebbekenaar Jim Cooreman (36) die op 25 oktober 2019 overleed in een politiecel in Dendermonde is overleden aan hartfalen na een delirium door een te grote hoeveelheid aan drugs en stress, weet VTM NIEUWS en wordt bevestigd door het parket van Oost-Vlaanderen. Nog volgens het parket is er geen sprake van geweld door de politie.

Op vrijdag 25 oktober belt Jim uit Lebbeke naar de politie van Lebbeke om hem naar het ziekenhuis te brengen omdat hij zich niet goed voelt. In tegenstelling tot zijn vraag om hulp, laat de politiezone van Lebbeke/Buggenhout de man overbrengen naar een politiecel in Dendermonde omdat hij duidelijk onder invloed was en zich bijzonder agressief opstelde.

Een half uur nadat hij was aangekomen in de cel in Dendermonde stierf de man en werd hij dood aangetroffen in de politiecel. Er werd een autopsie uitgevoerd en een onderzoek opgestart naar de politie om te achterhalen wat er net gebeurde. Het parket laat vandaag, ruim drie maanden na de feiten, weten dat Jim Cooreman stierf aan hartfalen na een ‘geëxciteerd delirium’. De man had een grote hoeveelheid drugs genomen. Dit in combinatie met stress leidde tot het overlijden van de dertiger.

Het is ook duidelijk dat de politie geen geweld gebruikte ten opzichte van Jim. Het onderzoek naar de agenten wordt verder gevoerd om te kijken of er andere fouten gemaakt zijn.