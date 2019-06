Jeugdhuis Zenith viert vijftigste verjaardag: “We staan er weer helemaal” Nele Dooms

26 juni 2019

12u00 0 Dendermonde Jeugdhuis Zenith uit Sint-Gillis-Dendermonde bestaat vijftig jaar. Daar wordt een heel feestjaar aan gekoppeld. “We staan er weer helemaal”, verzekert jeugdhuiscoördinator Johannes Meremans. “Zenith mag in het verleden al wat woelige wateren doorzwommen hebben, maar nu gaat het erg goed.”

Jeugdhuis Zenith werd opgericht anno 1969. Doorheen een periode van ups en downs was Zenith altijd een constante in het Dendermondse verenigings- en uitgangsleven. Dan weer was Zenith bij de grootste jeugdhuizen van Vlaanderen, dan weer dreigden financiële problemen de werking de das om te doen. Maar het jeugdhuis hield zich recht, vooral dankzij vrijwilligers die altijd mee vochten voor het voortbestaan.

Door financiële problemen, een dalend ledenaantal en de hoge werkdruk bij de vrijwilligers beleefde Zenith een tiental jaar geleden een wel erg woelige periode. Maar de Raad van Bestuur slaagde er toch in het tij te keren. Zenith draait nu weer op volle toeren. “Ondertussen worden via Zenith zelfs drie beroepskrachten te werk gesteld, die verschillende projecten onder hun hoede hebben”, zegt Meremans. “En dat terwijl jaren geleden zelf één professional ter discussie stond. We zijn dus erg tevreden over de evolutie die het jeugdhuis de jongste tijd doormaakte.”

Feestjaar

Vooral de instuifruimte van het jeugdhuis, gelegen aan de Otterstraat in Sint-Gillis, draait op volle toeren. “Vrijwilligers mogen er zelf een invulling aan geven”, zegt Meremans. “Wekelijks komen hier tientallen jongeren samen. Natuurlijk willen we in de toekomst opnieuw nog meer groeien. Maar dan moet er ook nagedacht worden over ons gebouw. Dat is ondertussen 25 jaar oud. De indeling zou efficiënter kunnen.”

Met het huidige succes van Zenith is een groot feestjaar zeker op zijn plaats. De aftrap daarvan is zopas gegeven. “Elke maand zal er een specifieke activiteit gewijd zijn aan ons vijftigjarig bestaan”, zegt Meremans. “We kiezen daarbij voor klassiekers die de werking van het jeugdhuis de voorbije decennia altijd gekleurd hebben. Voor de gelegenheid roepen we ook onze buurtbarbecue, voor beter contact met de buurtbewoners, weer in het leven.”

Eerste wapenfeit van het feestjaar wordt de Tropical Party op 19 juli. Zenith zal ook deelnemen aan de Bloemencorso. Voorts staan een oud-ledenfuif, eetfestijn, quiz, filmfestival, cantus en comedy night op het programma.

Info: www.jhzenith.be.