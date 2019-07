Jeugdhuis Zenith organiseert Tropical Party: ook gratis vat voor vijftigste verjaardag Nele Dooms

15 juli 2019

Het is een jaarlijkse traditie bij Jeugdhuis Zenith van Sint-Gillis-Dendermonde en die mag ook in het feestjaar dat gestart is, niet ontbreken. Op vrijdag 19 juli vindt de Tropical Party plaats. In de tuin van Zenith zijn dan een cocktailbar, lounge en foodtrucks te vinden. Voorts heeft het jeugdhuis een affiche met verschillende DJ’s klaar. De Tropical Sound System bijt de spits af. Daarna volgen DJ Dosschy, Louis XIV, 5napback, Hide n Seek en The Knight. In de Second Room tekent de Dendermondse techno scene present met The Musicmen en Radiolevel. Om de vijftigste verjaardag van Zenith in de kijker te zetten, is er om 22 uur een gratis vat. De Tropical Party start om 21 uur. Iedereen is welkom in Zenith, aan de Otterstraat in Sint-Gillis. Toegangskaarten kosten 5 euro. Info: www.jhzenith.be.